"Кикшеринг не соблюдает договоренностей". Свердловский депутат вновь выступил против самокатов

Правовое регулирование использования средств индивидуальной мобильности в Свердловской области стало главной темой для обсуждения в Уральском государственном юридическом университете имени В.Ф. Яковлева. Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, за "круглым столом" собрались представители министерства транспорта и дорожного хозяйства, Законодательного собрания региона, администраций Екатеринбурга и Нижнего Тагила, ГИБДД и научного сообщества.

С приходом весны электросамокаты вернулись на улицы Екатеринбурга и в первый же день со стороны самокатчиков начали фиксировать нарушения. В этом сезоне кикшеринговые компании планируют выставить на улицы Екатеринбурга более 16 тысяч самокатов: они заполоняют тротуары, создавая реальную опасность для пешеходов. Езда с пассажирами, подрезание пешеходов, пересечение пешеходных переходов, не спешиваясь – все эти нарушения ежегодно приводят к большому числу ДТП, виновниками которых становятся самокатчики.

По официальной статистике, озвученной начальником отдела исполнения административного законодательства управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Айдаром Хузиным, в прошлом сезоне в авариях с самокатами пострадали 167 человек, в том числе 33 ребенка. Информации по фактическому числу ДТП и пострадавших не существует, так как идентифицировать или догнать виновника аварии зачастую невозможно. К новому сезону использования электросамокатов Свердловская область пришла с теми же проблемами, что и в прошлом году.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Алексей Свалов уверен, что электросамокатам в центре Екатеринбурга не место.

"Опрос, проведенный администрацией Екатеринбурга в марте 2025 года, показал, что большинство из опрошенных категорически против электросамокатов. Именно пешеходы стали заложниками ситуации: они вынуждены постоянно оборачиваться и, избегая травм, уступать дорогу самокатам на тротуарах, где имеют законное преимущество. Кикшеринговые компании не соблюдают договоренностей, отраженных в соглашении с администрацией Екатеринбурга. Мы видим это каждый день: самокаты хаотично разбросаны по всему городу, в том числе, возле метро, хотя это напрямую противоречит соглашению, ими далеко не всегда соблюдается предусмотренные ограничение скоростного режима, что может привести к ДТП. Сами сотрудники кикшеринговых служб, развозя аккумуляторы для электросамокатов, нарушают правила дорожного движения. Поэтому, я считаю, администрация города должна поставить на первое место безопасность и комфорт пешеходов. Мое мнение неизменно: пока в городе нет необходимой инфраструктуры для СИМ, электросамокатам не место в центре Екатеринбурга. И примеры других городов, закрепленные на законодательном уровне, говорят о том, что это возможно", - отмечает Свалов.

Начальник отдела организации дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Евгений Мышленник также считает, что необходимо качественно менять подход к работе с кикшеринговыми компаниями.

"В данной ситуации необходимо пересмотреть соглашения, заключенные с операторами, предоставляющие в аренду СИМ, дополнить их некоторыми пунктами, регламентирующими именно ограничения и их ответственность в части предоставления данных транспортных средств в аренду", - говорит он.

На "круглом столе" прозвучали предложения усилить контроль за соблюдением договоренностей кикшеринговыми операторами, обязать их обеспечить пользователей средствами защиты, увеличить идентификационные номера на самокатах, которые в настоящий момент разглядеть практически невозможно, проработать вопрос об эвакуации самокатов с территорий общего пользования, которые не предусмотрены для стоянки СИМ, со штрафными санкциями для оператора, убрать самокаты с пешеходной и проезжей частей. Там, где отсутствует возможность организации выделенной полосы для СИМ, самокатчиков быть не должно. Кроме того, выдвинуто предложение внести в КоАП РФ изменения, касающиеся ответственности операторов за попадание в ДТП арендованных у них самокатов.

Профессор кафедры предпринимательского права имени В.С. Якушева УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева Мария Бажина отметила, что университет готов оказать юридическую поддержку в вопросах правового регулирования эксплуатации СИМ.

"Мы готовы работать в разных направлениях, в том числе, помочь разработать типовой проект соглашения с кикшеринговыми компаниями с акцентом на гражданско-правовую ответственность операторов. Данный документ будет, прежде всего, направлен на обеспечение безопасности пешеходов и минимизацию ДТП с участием самокатчиков. Для этого важно грамотно прописать обязанности и ответственность кикшеринговых компаний, которые планируют продолжать работу в Екатеринбурге", - рассказала Бажина.

Помимо этого, на "круглом столе" был поднят вопрос о верификации личности пользователя средством индивидуальной мобильности при помощи авторизации через портал Госуслуг. Эта мера поможет существенно снизить число бесфигурантных ДТП и привлекать нарушителей к ответственности.