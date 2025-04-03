90 памятников и монументов в Тюменской области реконструированы к юбилею Победы

90 памятников и монументов в Тюменской области реконструированы к юбилею Победы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В 21 муниципальном образовании региона отремонтированы 86 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Продолжается ремонт мемориалов в трех населенных пунктах Казанского района. К празднованию юбилея Победы работы планируют завершить.

Еще несколько проектов по сохранению исторической памяти планируется реализовать в регионе в ближайшей перспективе. По данным департамента ЖКХ Тюменской области, в бюджете предусмотрены средства на реконструкцию парка "Боевое Братство" в селе Вагай, где уже зажгли Вечный огонь Всероссийской акции "Храним огонь Победы".

"Мы будем хранить Вечный огонь, заботиться о нем. Уверен, что жители региона и села будут, глядя на Вечный огонь, вспоминать всех тех, кто отдал свою жизнь за Победу нашей Родины. Будут с надеждой ждать возвращения тех, кто сейчас защищает интересы нашей Родины! Вечный огонь - это символ гордости, символ стойкости и памяти нашего народа!", - прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Получить информацию о мемориальных объектах можно в "Книге памяти Тюменской области". На ресурсе есть также информация об участниках войны и трудового фронта, вкладе населенных пунктов в Победу.