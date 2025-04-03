Прибыль "КамАЗа" упала почти в 30 раз из-за дорогих кредитов и конкуренции с "китайцами"

Прибыль "КамАЗа" снизилась в 28 раз. Причина – дорогие кредиты и конкуренция с китайскими машинами.

По итогам 2024 года крупнейший российский производитель грузовиков заработал всего 731 млн руб. В 2023 году – 20,4 млрд руб.

В отчете компании говорится, что рост процентных ставок по кредитам оказал существенное влияние на чистую прибыль – как и увеличение налогов. За год кредитный пакет "КамАЗа" вырос почти на четверть.

А недавно в Сети появились кадры затоваренных складов "Ростсельмаша", технику которого не покупают аграрии из-за тех же дорогих кредитов и сворачивания господдержки.

Центробанк держит ставку на уровне 21%, объясняя это необходимостью "охлаждения экономики".