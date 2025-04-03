Жителям Калининградской области дадут соцвыплату на продукты

Десятки тысяч жителей Калининградской области уже в апреле получат социальную выплату на продукты. Речь идёт о сумме в 6 тыс. руб., которую будут платить частями.

"Выделил из бюджета больше 286 млн руб. С апреля начнём выплачивать по 2 тыс. руб. в течение трёх месяцев. Эта мера – один из этапов борьбы с сезонной инфляцией и продолжение программы по сдерживанию роста цен", - написал в своём telegram-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Политик уточнил, что деньги получат 48 тыс. жителей области – получатели региональной социальной доплаты к пенсии, а также семьи, которые воспитывают детей-инвалидов и получают региональное ежемесячное пособие. Центр соцподдержки населения назначит выплату автоматически – заявление не нужно.

В апреле получателю придёт уведомление, после этого нужно открыть социальный счёт, который привязан к карте "Мир" любого банка. Это можно сделать онлайн – в личном кабинете на сайте НКО "Расчётные решения". Потратить выплату можно на продукты в 260 магазинах-участниках.