Трамп начал мировую торговую войну и ввел в США режим ЧС

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в стране в связи с угрозой дефицита торгового баланса – по его мнению ситуация угрожает безопасности государства.

Трамп заявил, что "источник угрозы находится за пределами страны", а тарифная и экономическая политика торговых партнеров США давит на уровень зарплат и потребление в Америке.

Ранее властями США было объявлено о введении ввозных торговых пошлин в отношении почти всех стран мира, ожидается, что особенно сильно эти санкции затронут Евросоюз и Китай. В целом пошлины составят от 10 до 50%.

Дефицит торгового баланса США в прошлом году составил почти $1 трлн.

"Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой", — сказал президент США.

Введение чрезвычайного положения дает Трампу возможность ручного управления ввозными пошлинами и другими возможными санкциями в отношении торговых партнеров.