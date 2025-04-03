В ОП не поддержали законопроект об усыплении бездомных животных

В Общественной палате России не одобрили законопроект, который предполагает усыпление бездомных животных после истечения предельного срока содержания в приютах. Об этом передает РИА Новости.

В ОП отметили, что значительная часть случаев нападения на людей в различных регионах связана с животными, которые имеют владельца.

В заключении говорится, что статистика по нападениям собак указывает на необходимость совершенствования действующего законодательства, в том числе за счет усиления мер контроля за имеющими владельца животными. В частности, важно предусмотреть ужесточение ответственности за самовыгул.

Ранее члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными одобрили несколько поправок в законопроект, который может разрешить регионам усыплять отловленных бездомных животных после истечения срока их содержания. Предлагается усыплять собак, если они создают угрозу причинения вреда имуществу или другим животным.

Также депутаты предлагают узаконить меру о том, что отлову подлежат все животные без владельцев. Если, например, на животном есть бирка на ошейнике с информацией о владельцах, его передадут хозяевам, но только если те сделают соответствующий запрос в установленные сроки.