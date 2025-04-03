Паслер взял под личный контроль перечисление региональных выплат свердловским ветеранам

С сегодняшнего дня ветеранам Свердловской области начали перечислять повышенные региональные выплаты в год 80-летия Победы. Об этом сообщил врио главы региона Денис Паслер.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, выплаты получат более 6,7 тысяч свердловских ветеранов. По 25 тысяч рублей направят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, по 10 тысяч – бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и участникам ВОВ, не входившим в состав действующей армии.

"Все средства будут перечислены до конца месяца, этот вопрос находится под моим личным контролем. Важно, чтобы ни один ветеран не остался без внимания, каждый получил всю необходимую помощь и поддержку", - отметил Паслер.

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