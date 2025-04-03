В Екатеринбурге силовики задержали отца иноагента Волкова*

В Екатеринбурге сегодня утром был задержан отец Леонида Волкова* Михаил.

Как рассказал Накануне.RU источник в силовых структурах региона, причиной задержания Волкова-старшего стало финансирование запрещенной в России организации ФБК**.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282.3 УК РФ – "Финансирование экстремистской деятельности", - сообщил источник.

Леонид Волков* – бывший соратник Алексея Навального*. В 2021 году он был внесен в базу розыска МВД России в связи с возбужденным против него уголовным делом. В 2022 году Волкова* внесли в реестр организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

В 2023 году Леонид Волков* сообщил, что решил взять паузу "в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда ACF International". Сообщалось, что это произошло после скандала из-за его письма с просьбой снять санкции с миллиардера Михаила Фридмана и других руководителей "Альфа-групп".

* признан иностранным агентом

** признан экстремистской организацией и иноагентом