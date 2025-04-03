Китай пообещал ввести контрмеры в ответ на пошлины США

Китай намерен ввести контрмеры в ответ на товарные пошлины в отношении китайской продукции, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР.

В ведомстве назвали этот шаг "типичной практикой односторонней травли", пишет РИА Новости.

Пекин считает, что введенные со стороны США тарифы не соответствуют правилам международной торговли и наносят серьезный ущерб законным правам и интересам сторон.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на товары торговых партнеров, которые, по мнению Белого дома, создали нетарифные барьеры для американских товаров. Например, тарифы для Китая составили 34%, ЕС — 20%, а базовая пошлина на весь импорт — 10%. России в списке по взаимным пошлинам не оказалось. Базовая пошлина на весь импорт начнет действовать в США с 5 апреля, на товары торговых партнеров — с 9 апреля.

Россия не вошла в список государств, в отношении которых были введены пошлины, поскольку Вашингтон не торгует с Москвой, сообщил Fox News министр финансов США Скотт Бессент.