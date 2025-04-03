СБУ пыталась задержать Залужного - экс-депутат Рады

В 2023 году спецназ СБУ пытался в генштабе ВСУ задержать тогдашнего главкома Валерия Залужного. Об этом заявили бывший депутат Рады Борислав Береза и бывший замкомандующего сил специальных операций Сергей Кривонос.

По словам Березы, место держалось в секрете, чтобы уберечь его от удара. Там же были более 30 представителей НАТО. Пришлось поднимать полк охраны и военный спецназ, чтобы противодействовать спецназу СБУ. В результате в офисе Зеленского были очень напуганы, так как выяснилось, что военный спецназ может очень быстро и эффективно противодействовать спецназу СБУ. Залужный же лично вышел к спецназу и сказал,что последствия для страны будут плачевные, если его арестуют. И ему позже звонили от Зеленского с извинениями, так что он об этом никогда не говорил.

Кривонос сказал, что все было именно так. А военный спецназ все быстро пресек и показал, кто в стране хозяин.

"Залужный вышел и лично расставил все точки над i. И тогда спецназ СБУ понял, какую глупость они совершили. Но это был такой живой анекдот, над которым потом смеялись все, кто знал об этой истории. А знали ее сотни людей", - сказал он.

В СБУ потом оправдывались, что будто бы не знали, кто там находится. Но это ложь, так как руководство СБУ прекрасно все знало, уверен Кривонос. А команду дали из офиса Зеленского. Возможно, он лично. На Западе потом эту историю не раз ставили Украине в упрек.

Залужный был смещен с поста главкома ВСУ 8 февраля 2024 года. Он считается наиболее опасным потенциальным соперником Зеленского на будущих президентских выборах, которого нельзя даже до них допускать. Украинские СМИ пишут о том, что у Зеленского намекают Залужному об уголовых делах, если он посмеет участвовать в выборах. Сам Залужный никогда публично не говорил о своем желании стать президентом, но и не опровергал.