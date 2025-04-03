В двух поселках Иркутской области восстановили электричество после крушения Ту-22М3

В двух поселках Иркутской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за падения самолета Ту-22М3. Об этом сообщил в своем Тelegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Речь идет о поселках Средний и Новомальтинск, уточнил он. Сейчас без света остается деревня Буреть. В ней проживают 670 человек (203 дома).

Напомним, 2 апреля в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Один из летчиков погиб. Трое других членов экипажа катапультировались. В Минобороны сообщили, что самолет рухнул в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Ранее губернатор Кобзев сообщил, что самолет задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и три социально значимых объекта.

Причиной крушения, по предварительной информации, стала техническая неисправность.