За год мобильным интернетом смогут обеспечить всего 250 из 10 тыс. нуждающихся в ней сел

В текущем году около 250 небольших населенных пунктов в России (до 1 тыс. жителей) могут получить качественную сотовую связь и мобильный интернет.

Более 50 из них находится в приграничных районах Брянской, Белгородской и Курской областях. Доступ к услугам получат чуть менее 130 тыс. граждан. Участие крупнейших негосударственных мобильных операторов в соцпроекте предполагает, что им продлят скидку на плату за использование радиочастотного спектра. Она действует до 31 декабря, но для продолжения реализации инициативы ее могут продлить на год.

Благодаря этой скидке МТС, "Вымпелком" и "Мегафон" ежегодно экономят около 1 млрд руб. на оплате частот. Общий объем платы операторов за частоты составляет около 30 млрд рублей в год.

В настоящее время по всей стране около 10 тыс. населенных пунктов, где нет нормальной мобильной связи и мобильного интернета. Как заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, 250 сел и деревень на этом фоне крайне мало, сообщают "Известия".