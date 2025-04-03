В Госдуме хотят увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

В России предлагается увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах.

Соответствующий проект закона направил на заключение в кабмин РФ зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Предполагается, что штраф составит до 50 тыс. руб.

В пояснительной записке говорится, что законопроектом предлагается увеличить размер ответственности граждан, должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта на 250%.

Ранее Колунов сообщал, что также будет добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия, сообщает РИА "Новости".

Сейчас штраф за антисанитарию в квартирах для физических лиц составляет от 500 до 1500 рублей. По мнению Колунова, это слишком мало и не способствует предупреждению и пресечению нарушений и защите интересов граждан в этой сфере. Также низкие штрафы приводят к снижению стоимости аренды помещений, собственниками которых являются законопослушные граждане.