Лавров: Предложение Путина - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий

Предложение президента РФ Владимира Путина - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наше предложение, которое президент Путин озвучил, - это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которого требует Украина - ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие", - приводят его слова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Напомним, по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая – российская сторона объявила перемирие. На этот период остановятся все боевые действия, сообщили в Кремле.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в Telegram, что отверг предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня на День Победы. По его словам, Киев согласился на перемирие сроком на 30 дней, которое предлагали США.