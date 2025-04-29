Пятерых ВСУшников осудили за препятствование эвакуации мирных граждан в Курской области

Установлено, что с сентября по 3 октября прошлого года Гаврилёс, Марцинкевич, Кухаришин, Кучерук и Недашковский с автоматами АК-74, на боевых машинах пехоты Strf 90 и бронеавтомобилях "Казак", в целях совершения террористических актов в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, их признали виновными в препятствовании эвакуации мирных жителей.

Находясь в Кореневском и Глушковском районах Курской области, угрожая применением оружия, они запугивали местных жителей, незаконно занимали их дома, препятствовали эвакуации мирных граждан, а также неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению. 3 октября 2024 года в ходе боевых действий Гаврилёс, Марцинкевич, Кухаришин, Кучерук и Недашковский задержаны военнослужащими ВС РФ.

Приговором суда Гаврилёсу, Марцинкевичу, Кухаришину и Недашковскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому, Кучеруку - 15 лет лишения свободы. Первые три года фигуранты будут отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима.