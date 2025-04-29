Пятерых ВСУшников осудили за препятствование эвакуации мирных граждан в Курской области
Пятерых украинских военнослужащих 21 отдельной механизированной бригады Владимира Гаврилёса, Владимира Марцинкевича, Андрея Кухаришина, Андрея Кучерука и Виктора Недашковского, признали виновными в совершении терактов в Курской области.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, их признали виновными в препятствовании эвакуации мирных жителей.
Установлено, что с сентября по 3 октября прошлого года Гаврилёс, Марцинкевич, Кухаришин, Кучерук и Недашковский с автоматами АК-74, на боевых машинах пехоты Strf 90 и бронеавтомобилях "Казак", в целях совершения террористических актов в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.