Следком возбудил уголовное дело в отношении экс-замминистра по соцполитики Свердловской области

Следственный отдел по Первоуральску СУ СКР по Свердловской области 28 апреля возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) в отношении бывшего заместителя министра по социальной политике Свердловской области Сергея Гайды, сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник в силовых структурах.

О том, что Сергей Гайда (сын советника губернатора Анатолия Гайды) стал фигурантом уголовного дела стало известно 25 апреля во время судебного заседания по делу экс-главы Дегтярска Вадима Пильникова, обвиняемого во взяточничестве. Однако, как сообщает издание, официально следователи возбудили уголовное дело в отношении него накануне.

Сообщается, что якобы Сергей Гайда выступал посредником при передаче взятки между Вадимом Пильниковым и учредителем компании "Жилые кварталы" Саррафом Мамедовым. С его компанией с 2020 года заключались муниципальные контракты по расселению аварийного жилья.

Следствие считает, что мэр Пильников лояльно относился к нарушениям в ходе приема работ и давал приоритет организации Саррафа Мамедова при заключении контрактов. Следствие установило, что он получал взятки в сумме 5% от заключенных договоров — в общей сложности 4,4 млн руб. На суде стало известно, что за посредничество Сергей Гайда получил более 1,5 млн руб.

Кроме того, следствие установило, что Сергей Гайда якобы осуществлял руководство Дегтярском "при содействии высокопоставленных лиц в правительстве Свердловской области".

Вадим Пильников также получал взятки от своего заместителя Андрея Ильина "за попустительство и общее покровительство по службе" в общей сложности 891 тыс. руб. и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб. Вину во взяточничестве Вадим Пильников признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.