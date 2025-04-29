29 Апреля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Первый экспортный железнодорожный состав отправлен с нового контейнерного терминала Вологды

Груз с техническим углеродом отправлен с контейнерного терминала Вологды. Он проследует на станцию Автово Санкт-Петербурга для дальнейшей морской транспортировки в Камбоджу.

«Стабильная и оптимизированная логистика - один из ключевых факторов для развития экономики региона. Делаем упор на расширение возможностей железнодорожных перевозок с использованием ускоренных контейнерных поездов. Это позволит быстрее доставлять продукты и грузы, снизить расходы на транспортировку и разгрузить автодороги Северо-Западного округа. Привлекаем новых грузоперевозчиков и наращиваем экспорт, укрепляя наше сотрудничество с зарубежными партнерами», - подчеркнул Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Необходимо напомнить, что железнодорожный контейнерный терминал был создан на территории промышленной зоны «Вологда-Восток» в декабре 2024 года. Решение об открытии терминала было принято по результатам переговоров вологодских и китайских предпринимателей в рамках «Дней Вологодской области в Китае» и получило поддержку Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: официальный портал правительства Вологодской области / vologda-oblast.ru

В состав первого контейнерного поезда вошли 38 платформ, груженых 76 крупнотоннажными контейнерами. Поезд сформирован по технологии, разработанной Северной железной дорогой. 

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

«По указу Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам с участием России должен вырасти не менее, чем в полтора раза, а объем несырьевого неэнергетического экспорта – на две трети. Активно ведем работу по выполнению поставленных задач. Речь идет о логистической самодостаточности не только региона, но и всей страны», - добавил Георгий Филимонов.

 

Теги: контейнерный терминал вологды, георгий филимонов, логистика,


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