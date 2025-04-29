В Башкирии мужчина спас утопавшего медвежонка

На Юмагузинском водохранилище в Башкирии мужчина спас утопавшего медвежонка.

Медведица переплывала водоем со своим детенышем, тот в какой-то момент обессилил, мать выбралась на берег, а медвежонок смог только зацепиться за проплывавший мимо ствол дерева. Медведица в беспокойстве ходила по берегу.

Медвежонок, скорее всего, утонул бы, если бы ему не помог проплывавший мимо на лодке житель деревни Кутушево Рустам Булатов, рассказали в республиканском Министерстве природопользования и экологии.

"Булатов приблизился к бревну, в которое вцепился медвежонок, и аккуратно начал толкать его к спасительному берегу. Малыш не испугался и не стал сопротивляться, словно почувствовав, что ему помогут. Все завершилось благополучно", - сообщили в министерстве.