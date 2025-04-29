30 студентов Петербургского педиатрического университета доставили в СКР

Три десятка студентов Петербургского педиатрического университета доставили в следственный отдел СКР по делу о посредничестве во взяточничестве.

"Установлено, что летом 2023 года приезжий получил от студентов вуза перевод на карту в размере 71 тысячи рублей. Эти деньги он передал сотрудникам учреждения за фиктивную сдачу зачетов и экзаменов", - говорится в сообщении пресс-службы петербургского ГСУ Следственного комитета.

Также фигурантами дела о получении взятки стали двое преподавателей, а еще – студенты, которые через посредников передавали им деньги.

По данным СМИ, среди тех, с кем проводятся следственные действия, есть иностранные студенты.

Накануне в Петербурге состоялось заседание Совета законодателей РФ с участием президента России. Среди прочего парламентарии подняли тему взяточничества среди иностранных студентов медвузов, которые не могут сдать экзамены из-за плохого знания русского языка, но при этом готовы платить деньги.