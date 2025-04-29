29 Апреля 2025
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Происшествия
Фото: пресс-служба Минстроя РФ

В Тюменской области ведутся работы по укреплению моста в районе села Афонькино

Работы по укреплению моста в районе села Афонькино Казанского района ведутся круглосуточно, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Для подсыпки дороги уже завезено 140 тонн бутового камня.

Работу ведут, в том числе специалисты компании ТОДЭП. Основная задача - сохранить наземное транспортное сообщение между селами Ильинка и Афонькино Казанского района.

Сегодня, 29 апреля, глава региона Александр Моор сообщил, что за сутки уровень реки Ишим в районе села Ильинка на 15 см превысил уровень отметки "опасное явление", пик паводка еще впереди. Местами река вплотную подошла к дамбам и насыпям, которые защищают населенные пункты. По прогнозам метеорологов, в Казанском районе будет превышен уровень 2017 года. Тогда в Ильинке вода поднялась до 835 сантиметров.

В настоящее время в связи с подъемом воды перекрыты: участок трассы от села Казанского до деревни Малые Ярки. Здесь установлены запрещающие знаки, продолжает дежурить наряд ДПС, дорога Казанское - Копотилово - Синицына.

Из-за паводка в Казанском районе Тюменской области введен режим ЧС 28 апреля 2025 года.

Теги: укрепление моста, паводок, Афонькино


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