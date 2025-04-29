В Красноярском крае сократят время продажи алкоголя на три часа

В Красноярском крае время продажи алкоголя планируют сократить на три часа. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков во время прямой линии с жителями региона.

Сейчас в Красноярском крае продажа алкоголя разрешена с 8.00 до 23.00 часов. Данный лимит предлагается скорректировать с 10 утра до 21 часа, уточнил Котюков.

Кроме того, планируется ввести полное ограничение в определенные дни, например, в День защиты детей и День знаний. Губернатор сообщил, что эти инициативы правительство края уже внесло в законодательное собрание.

Ранее парламент Забайкалья узаконил новые ограничения по продаже алкоголя. Сейчас продавать алкоголь в регионе можно с 10.00 до 23.00. С 1 сентября время реализации спиртного сократится на три часа, продажа будет разрешена с 12.00 до 22.00.

В Вологодской области с 1 марта начал действовать закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни (с 12.00 до 14.00). На выходные дни, а также на ряд праздничных запрет не распространяется. В начале апреля губернатор Вологодской области заявил, что за первый месяц действия закона сократилось количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения на 31%, а ДТП с участием пьяных водителей — на 49%, количество пациентов с алкогольным отравлением сократилось на 26%.