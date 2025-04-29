Собянин уволил главу департамента городского имущества Москвы

Кадровые перестановки произошли в правительстве Москвы. Сергей Собянин уволил руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, его сменит глава столичного управления ФАС Екатерина Соловьева.

Гаман при этом из мэрии уходит не слишком далеко – он на пять лет назначен руководителем АО "Мосинжпроект". Эта инжиниринговая компания принадлежит правительству Москвы и уже более десяти лет является генподрядчиком на строительстве новых станций городского метро.

"Это стратегически значимое для страны предприятие, перед которым стоят масштабные задачи, в том числе по развитию транспортной инфраструктуры", – написал Собянин в своем Telegram-канале и добавил, что Гаман имеет большой опыт в реализации масштабных строительных проектов.

Также мэр Москвы объединил два департамента – гражданского строительства и развития новых территорий. Руководить новым подразделением будет Алексей Александров.