В спортивной школе Петербурга 17-летний подросток ранил ножом другого учащегося

В спортивной школе Санкт-Петербурга 17-летний подросток ранил 20-летнего молодого человека ножом, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.

По информации ведомства, конфликт произошел 28 апреля в спортивной школе на Каменоостровском проспекте. Оттуда с ножевым ранением в больницу был доставлен 20-летний спортсмен. По предварительным данным, повреждения ему нанес 17-летний воспитанник учреждения. Следователи начали проверку.

Ранее в Подмосковье предъявили обвинение подростку, который подозревается в убийстве 10-летнего мальчика. Убийство произошло 9 апреля в поселке Некрасовский мкр. Трудовая Дмитровского городского округа. 14-летний подросток с ножом напал на мальчика. Ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.