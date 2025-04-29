Минприроды хочет очистить озеро Шарташ до 2030 года

Озеро Шарташ в Екатеринбурге планируют очистить за четыре года. С соответствующим предложением выступило министерство природы и экологии Свердловской области.

Ведомство предлагает включить ряд водоемов, в том числе озеро Шарташ, Таватуй, Балтым, Щелкунское, Багаряк, Верхне-Сысертское, Артинское, Волчихинское и Исетское водохранилища в список нуждающихся в экологическом оздоровлении.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, планируется, что очистка Шарташа пройдет в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие". Стартовать работы должны в 2026 году, а завершиться - к 2030 году.