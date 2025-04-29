В Испании выяснят, был ли масштабный сбой электроснабжения "актом саботажа"

Суд в Испании проведет расследование и выяснит, могло ли масштабное отключение электроэнергии в стране быть "актом компьютерного саботажа". Об этом сообщила пресс-служба Национальной судебной коллегии королевства.

В случае признания сбоя актом саботажа действия могут классифицироваться как "террористическое преступление".

При этом, как сообщает ТАСС, оператор энергосетей Испании предварительно исключил связь блэкаута с кибератакой. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что все возможные причины анализируются, и предупредил общественность не спекулировать из-за риска "дезинформации".

Ранее стало известно, что отключение электроэнергии почти на сутки может обойтись экономике Испании не менее чем в 1 млрд евро. Простаивали конвейеры сборочных линий Seat и Ford, нефтехимические заводы, производитель поездов CAF и другие крупные промышленные предприятия.