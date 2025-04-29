Экс-глава "Фестивальной дирекции" Калининградской области задержана в Москве

В Москве задержана экс-глава "Фестивальной дирекции" Калининградской области Ольга Акопова. Бывшую чиновницу подозревают в присвоении средств из Фонда президентских инициатив, передает ТАСС. Сумма не уточняется, известно только, что речь идет о хищении в особо крупном размере.

Акопова покинула пост руководителя структуры в 2024 году. "Дирекция" была учреждена Министерством по культуре и туризму Калининградской области в 2019 году.

"Дирекция занимается организацией, проведением и продвижением культурных, развлекательных, образовательных, профессиональных, выставочных и других событий на территории региона. АНО осуществляет промоутерскую деятельность и проводит работу художественно-творческого характера", - говорится на сайте организации.

Помимо прочего, "Дирекция" распределяет финансовые возвраты кинокомпаниям за съемку фильмов (рибейты). Также организация должна сопровождать инвесторов – "оказывает консультационную и финансовую поддержку инициаторам достойных культурных проектов на территории региона".