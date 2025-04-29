Свердловский облсуд оставил под арестом фигурантов двух громких дел

Свердловский областной суд оставил под стражей фигурантов сразу двух громких уголовных дел. Заседания состоялись сегодня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, первым под арестом оставили Марселя Гасанова, которому вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил ему срок в СИЗО до 9 июня 2025 года. Следствие называет Гасанова "смотрящим" за Свердловской областью.

Марсель Гасанов

Затем состоялось рассмотрение по делу экс-чиновника Игоря Крупского. Бывший начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области обвиняется по статье УК РФ "Незаконное производство наркотических веществ организованной группой в крупном размере".

Игорь Крупский

По версии следствия, он занимался выращиванием конопли в железнодорожных контейнерах в Белоярском районе. Все тот же Ленинский райсуд продлил арест экс-чиновника МинАПК до 23 июня 2025 года.

Оба постановления были обжалованы защитниками, но безуспешно. Свердловский областной суд оставил решения об аресте без изменений.