Мошенники обманывали покупателей авто: в автосалоне пермякам завышали стоимость машин и кредитов

В Пермском крае вынесен приговор о мошенничестве при продаже автомобилей на сумму 32 млн рублей. По делу осуждены восемь жителей Перми. Их признали виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Индустриальный районный суд Перми установил, что жительница краевой столицы, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, разработала план хищения денег пермяков, покупавших машины в кредит. Соучастниками мошенницы стали сотрудники крупного автосалона.

Соучастники направляли в кредитные организации заявки, путем обмана завышая сумму необходимых гражданам как заемных средств, так и стоимости автомобилей, а полученную разницу похищали.

Жертвами мошенников за 2018 - 2019 год стали 180 граждан. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые вину в совершенном преступлении не признали.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил всем виновным наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере от 150 до 500 тыс. рублей и ограничением свободы на срок от одного до двух лет.

Трем осужденным женщинам применена отсрочка отбывания наказания до достижения детьми 14-летнего возраста.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.