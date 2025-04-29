Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто.

"Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета", — приводит слова министра РИА Новости.

Напомним, в начале апреля МУС заявил об обязанности Венгрии сотрудничать и выдать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который прибыл в страну с государственным визитом. После этого премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Будапешт намерен выйти из юрисдикции МУС.

Венгрия признала юрисдикцию МУС, ратифицировав Римский статут 2022 года. Страны, признающие юрисдикцию суда, должны исполнять его решения, в том числе ордеры на аресты.