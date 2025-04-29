В Крыму сократят число чиновников, чтобы оставшимся повысить зарплаты

В Крыму сократят число чиновников, чтобы оставшимся повысить зарплаты. Вопрос "престижа государственной и муниципальной службы" обсуждали на специальном совещании.

"Принято решение в течение двух лет обеспечить рост уровня заработной платы работников органов государственной власти и органов местного самоуправления. Повышение размера оплаты труда планируется обеспечить исключительно за счет оптимизации и сокращения штатной численности, а также сокращения набора в этот же период на государственную и муниципальную службу. Еще одним источником должен стать дальнейший рост в муниципалитетах налоговых и неналоговых доходов, в том числе за счет активизации работы по уменьшению теневой занятости с заработной платой ниже минимальной", - сообщил в своем канале глава республики Сергей Аксенов.

Он добавил, что будут сокращены около 15% чиновничьих вакансий: более 500 в республиканских органах власти и более 700 в муниципалитетах.