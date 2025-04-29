Георгий Филимонов: Начинаем масштабное преображение Кремлевской площади в Вологде при поддержке компании «ФосАгро»

Как сообщил губернатор Вологодской области, соответствующие договоренности были достигнуты во время «Дней Вологодской области в Китае».

«В этом году совместно с компанией «ФосАгро», нашим стратегическим партнером, реконструируем и благоустроим сердце областной столицы – площадь Вологодского Кремля. Это пример эффективного и справедливого государственно-частного партнерства, когда бизнес осознает свою социальную ответственность. Ценим честность, надежность и ответственный подход к поддержке наших инициатив по развитию Вологодской области», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Предполагается, что первый этап работ продлится с мая по июнь, когда специалисты займутся заменой обветшавших подземных инженерных коммуникаций, проходящих через Кремлевскую площадь.

Затем предстоят работы по благоустройству: замена покрытия, озеленение территории, установление декоративных осветительных приборов, а также размещение ярмарочных палаток, скамеек, разбивка клумб и установление других малых архитектурных форм.

Главным акцентом и началом локации площади Вологодского Кремля станет памятник Ивану Грозному, чье имя неотъемлемо связано с историей Вологды. Памятник установят со стороны проспекта Победы, взор царя будет обращен к Софийскому собору и Воскресенскому кафедральному собору.

«Развиваем и преображаем областную столицу к ее 880-летию, которое мы широко отпразднуем в 2027 году, вовлекаем в эту работу и крупный бизнес. Напомню, что в прошлом году при поддержке «ФосАгро» мы полностью обновили площадь Дрыгина, которая стала еще одним местом притяжения для вологжан и гостей Вологды. Важно, что мы не просто делаем современные, красивые и комфортные общественные пространства, но и сохраняем уникальную культурную идентичность исторического центра города», – отметил Георгий Филимонов.

Напомним, за минувший год Правительство Вологодской области совместно с компанией открыло бесплатные зимние катки в Череповце и Вологде, организовало поездку Молодежного хора Череповецкой епархии в Италию, чтобы на международном уровне достойно представить великую культуру Русского Севера.

К 250-летию Череповца в сотрудничестве с «ФосАгро» будет также капитально отремонтирован «Дворец химиков».

Всего в рамках «Дней Вологодской области в Китае» представители региона заключили с китайскими инвесторами 15 соглашений на общую сумму 29 млн долларов США. За время форума прошло 1 025 встреч, в формате B2B вологодские организации встретились с 481 китайской компанией.