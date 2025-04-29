В Нижневартовске несколько школьниц станцевали тверк вблизи мемориала Вечного огня

На днях в Нижневартовске несколько школьниц станцевали тверк вблизи мемориала Вечного огня. Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова, передает корреспондент Накануне.RU.

Она сообщила, что с девочками запланировано проведение разъяснительной беседы о ценностях, патриотизме и нравственности.

Уполномоченный встретится с девочками 5 мая, поговорит об истинных для каждого человека ценностях, обсудит, где в Нижневартовске интересно и полезно развивать свои творческие навыки, побеседует с родителями.

"Просим отнестись с пониманием к подросткам и воздержаться от осуждающих комментариев", - говорится в сообщении.