29 Апреля 2025
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Фото: пресс-служба ГК &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Школьники Екатеринбурга создали конструкторы в виде городских зданий

В Екатеринбурге старшеклассники изготовили конструкторы в виде известных городских зданий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГК "Атомстройкомплекс", больше года ученики профильных строительных классов Чкаловского района работали над прототипами сувенирных конструкторов в виде Белой башни, Главпочтамта, спорткомплекса "Динамо". Они продумали не только чертеж деталей, но и упаковку сувенира, а также самостоятельно изготовили прототип.

Такое необычное задание ребята получили в рамках кейс-чемпионата, который организовали участники кластера "Строительство" федерального проекта "Профессионалитет" – Уральский колледж технологии и предпринимательства вместе с опорным работодателем кластера "Атомстройкомплексом".

Кейс-чемпионат в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба ГК "Атомстройкомплекс"

"Приоритетом проекта "Профессионалитет" является ранняя профориентация, поэтому несколько лет назад мы поддержали инициативу организовать профильные строительные классы в школах Чкаловского района. Для их учеников мы регулярно проводим мастер-классы, экскурсии, кейс-чемпионаты, даем возможность поближе познакомиться с многообразием строительных специальностей, чтобы к моменту окончания школы дети могли составить свое впечатление о профессии и выбрать ее осознанно", - рассказал директор колледжа Николай Доронин.

В кейс-чемпионате по разработке конструктора в виде известных городских зданий приняли участие старшеклассники лицея №180 и школы №52. Задание для них подготовил потенциальный работодатель – "Атомстройкомплекс", а в качестве наставников выступили преподаватели и студенты колледжа.

Вместе с ними ребята осваивали работу в конструкторских и дизайнерских программах, а также на станках ЧПУ. На итоговой презентации кейсов три команды школьников представили прототипы разных вариантов сувенирного конструктора – из ДСП и деревянных блоков. С небольшим отрывом победу одержала команда, представившая конструктор в виде здания Главпочтамта.

Кейс-чемпионат в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба ГК "Атомстройкомплекс"

"Проделана феноменальная для школьников работа, проекты всех трех команд достойны того, чтобы быть воплощенными в жизнь. Мы взяли у ребят чертежи, немного адаптируем их для коммерческого изготовления, и в будущем планируем выпустить партию сувенирного конструктора для гостей и жителей Екатеринбурга", - отметил креативный и бренд-директор компании "Атомстройкомплекс" Никита Харисов.

Участники кейс-чемпионата признались, что взаимодействие со студентами, преподавателями колледжа и потенциальным работодателем действительно помогло им определиться с выбором профессии. Многие из них планируют продолжить обучение в Уральском колледже технологий и предпринимательства по проекту "Профессионалитет", чтобы к моменту получения диплома иметь хорошую практическую подготовку и возможность гарантированно трудоустроиться в крупную и надежную компанию.

Теги: школьники, здания, конструкторы


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