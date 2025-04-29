Задержан вице-мэр Краснодара, в кабинете которого проходили обыски

Задержан вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба. Сегодня в его кабинете проходили обыски. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Уточняется, что уголовное дело пока не возбуждено. С чем может быть связано задержание, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что правоохранители осматривают сейфы в кабинетах администрации Краснодара, изымают деньги и документы, опрашивают чиновников.

Нетреба занимает пост вице-мэра города с августа 2024 года. До этого (с 2016 года) он работал заместителем главы администрации Прикубанского внутригородского округа.