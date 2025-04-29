В России рекордно выросло число ИП

В России рекордно увеличилось число предприятий малого и среднего бизнеса, теперь их суммарно более 6,7 млн.

"Сектор малого и среднего предпринимательства в России продолжает последовательно развиваться и расти. За первый квартал 2025 года прирост составил более 118 тыс. компаний и ИП, преодолев отметку в 6,7 млн субъектов МСП", - заявил министр экономического развития России Максим Решентиков.

По его словам, сейчас около двух третей субъектов МСП приходятся на индивидуальных предпринимателей.

Впрочем, далеко не все эти ИП активны. Власти ставят цель до 2030 года обеспечить реальный рост дохода на одного сотрудника МСП в 1,2 раза больше, чем рост ВВП.