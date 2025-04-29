В Германии убита одна из самых популярных писательниц

В Германии мертвой найдена журналистка и писательница Алекссндра Фрёлих. Ей было 58 лет. Возбуждено дело об убийстве: женщину, умершую от "удара тупым предметом", нашли на полу в ее плавучем доме в районе Мурфлит в Гамбурге.

При этом Bild сообщает, что ночью в районе, где жила Фрёлих, слышали выстрелы. Об этом в полицию сообщил один из трех сыновей писательницы. По его сигналу в дом приехали полиция и врачи, но они могли только констатировать смерть женщины.

Фрёлих в последнее время жила уединенно в своем плавучем домике. Полиция пока не комментирует ход следствия.

Фрёлих стала одной из самых успешных немецких писательниц последнего времени. У нее вышло несколько романов, отчасти – биографичных: "Люди всегда умирают" (2016) и "Моя русская свекровь и другие катастрофы" (2012). Одним из бывших супругов писательницы был выходец из России.