Новый полигон ТКО "Облкоммунэнерго" в Нижнем Тагиле оказался самым дорогим на Урале

РЭК Свердловской области установила тарифы на захоронение ТКО для АО "Облкоммунэерго". Компания, которую связывают с бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, будет работать по самым высоким расценкам на Урале.

В постановлении РЭК указывается, что в 2025 году стоимость захоронения одной тонны ТКО будет стоить 14 тыс. рублей. Также в 5,1 тыс. рублей обойдется обезвреживание отходов. Такие тарифы будут действовать до конца 2025 года.

Таким образом, стоимость захоронения на полигоне "Облкоммунэнерго" стала самой высокой в регионе, в десятки раз превзойдя цены на других объектах. К примеру, вторым по стоимости услуг в Свердловской области является АО "Горвнешблагоустройство" из Каменска-Уральского, которое берет около 1,5 тыс. рублей за размещение тонны ТКО.

Очевидно, что высокий ценник определен стоимостью строительства мусоросортировочного комплекса и полигона в Нижнем Тагиле. Ранее его оценивали в более чем 4 млрд рублей. Теперь оплатить возврат инвестиций придется потребителям Свердловской области.