В Тюменской области на газовом месторождении закрутился огромный пыльный вихрь

В Тюменской области на газовом месторождении закрутился огромный пыльный вихрь. Видео опубликовал Mash.

"Вот явление природы прикольное. Идет, идет, идет... торнадо... Интересно, куда это уносит?" - комментирует автор видео за кадром.

Пыльный вихрь — атмосферное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Вихрь имеет вертикальную (или слегка наклоненную к горизонту) ось вращения; высота составляет обычно 10—20 метров, диаметр - от одного до пяти метров, время существования — от нескольких секунд до двух минут.

Вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы, перенося их порой на значительное расстояние, исчисляемое сотнями метров. Вихри проходят узкой полосой, так что непосредственно на метеостанции ветер может быть слабым, но фактически внутри вихря скорость ветра достигает 8—10 м/с и более. В отличие от смерча (торнадо), пылевые (песчаные) вихри не достигают облаков.