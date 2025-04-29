Владимир Мазур сообщил о начале посевной кампании в Томской области

"В нашей области началась посевная. Первыми приступили к севу зерновых культур аграрии Кожевниковского и Кривошеинского районов. На посев гороха вышло КФХ «Летяжье» и зерновых – СПК "Белосток", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

КФХ «Летяжье» и СПК «Белосток» начали посев зернобобовых. Это одни из самых крупных зерносеющих хозяйств региона: площадь сельхозугодий КФХ «Летяжье» составляет более 12,5 тысяч га, СПК «Белосток» — 13,7 тысяч га.

Глава региона отметил, что всего к весенне-полевым работам подключились хозяйства 9 районов: Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, Томского, Чаинского и Шегарского.

Сейчас томские аграрии также готовят семена для ярового сева, которые в этом году, как подчеркнул Владимир Мазур, преимущественно отечественного производства. Доля семян отечественных сортов в регионе в этом году составит: 79,9 % — зерновых культур, 69,7 % — технических, 50,5 % — картофеля и 38,3 % — овощей.

В рамках работ по подкормке озимых культур и многолетних трав минеральные удобрения уже внесены на площади 6977 га полей, засеянных озимыми культурами, и на 2645 га угодий с многолетними кормовыми травами. Проводятся боронование (17,04 тысяч га) и прибивка влаги (83,4 тысяч га). Сельскохозяйственные работы в регионе в рамках посевной кампании продолжаются.