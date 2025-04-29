Губернатор Астраханской области призвал земляков активно голосовать по объектам благоустройства

"В ближайшее время в регионе появятся 46 новых благоустроенных территорий: скверы, детские и спортивные площадки, набережные. Работы на объектах уже идут. А вот какие пространства приведут в порядок в следующем году астраханцы решают прямо сейчас", - напомнил в своем телеграмм-канале землякам губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Голосование проходит на портале федерального проекта. Свой выбор сделали уже более 55 тысяч жителей Астраханской области.

Внести свой вклад в благоустройство помогают и волонтеры. Около двух тысяч добровольцев информируют жителей о проектах, помогают проголосовать и отвечают на вопросы на улицах, в торговых центрах и социальных объектах.

"В этот раз астраханцам предстоит определить около 50 локаций, которые преобразятся благодаря участию региона в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Голосуйте, чтобы изменить облик своего населенного пункта!", - призвал астраханцев Игорь Бабушкин.