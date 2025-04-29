На трассе "Нижний Тагил - Усть-Утка" легковушка врезалась в пассажирский автобус

На 15 км автодороги "Нижний Тагил - Усть-Утка" Пригородного района Нижнего Тагила столкнулись "Мицубиси" и пассажирский автобус. В результате, трое человек пострадали, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 10.00, когда водитель иномарки 1972 г.р. двигался со стороны поселка Черноисточинск. Мужчина выбрал неверную для таких погодных условий скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся в пассажирским автобусом ПАЗ, следующим по маршруту 146 "Нижний Тагил - пос. Черноисточинск".

В аварии пострадали трое: пассажирка автобуса 2003 г.р., которую с травмами головы доставили в ЦГБ 1 Нижнего Тагила, а также сам водитель и пассажирка "Мицубиси" 1972 г.р. - их бригада "скорой помощи" осмотрела на месте происшествия.

Стаж водителя иномарки составляет 18 лет, за которые он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Он пояснил, что объезжал выбоину, но потерял контроль над автомобилем.

Автобусом управлял житель Нижнего Тагила 1980 г.р. со стажем вождения категории "Д" 24 года. В течение последнего года мужчина к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался. Полицейским он рассказал, что двигался в Черноисточинск, как вдруг увидел несущийся на него автомобиль. Водитель предпринял меры, чтобы избежать столкновения, но не успел. В этот момент в салоне автобуса находилось четыре пассажира.

"В районе места ДТП госинспекторы дорожного надзора выявили неудовлетворительные дорожные условия в виде наличия колейности, дефектов дорожного покрытия (выбоины), отсутствия дорожной разметки. По данному факту сотрудники Госавтоинспекции осуществят контрольно-проверочные мероприятия и примут законное решение в отношении должностных лиц", - рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, что еще утром областное УГИБДД предупреждало о введении временных ограничений движения пассажирских автобусов в северной части Свердловской области. Причиной стал снегопад, который создал опасные для водителей условия.