Медведев: После распада СССР Россия слишком сильно доверяла Западу

Зампред Совбеза России, экс-президент Дмитрий Медведев считает, что Россия в постсоветские годы излишне доверяла западным странам. Выступая на марафоне "Знание. Первые", Медведев "прямо назвал тех, кому не нужно было доверять – это Соединенные Штаты Америки, Западная Европа, включая крупнейшие страны, Британия, Франция, Германия, Италия".

"Поддавались на некие лицемерные уловки наших исторических противников, искренне не понимали, что их слова не стоят подчас и ломаного гроша, а подписи под документами – чистая фикция", - цитирует РИА Новости Медведева.

Ранее политик высказался о дружбе стран Запада против России. По его мнению, это даёт России право дружить с другими странами против западного мира, и это совершенно нормально. До этого Медведев предложил создать базу врагов России. Так он высказался об исторической памяти и неотвратимой мести.

"Надо использовать известное оружие противника. Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", - написал бывший президент России в своем telegram-канале.

Он также сказал о необходимости помнить о "преступных призывах отдельных западных уродцев" и готовиться к возмездию. Сюда, по мнению политика, относятся акты возмездия Союза ССР и России. Медведев привел фамилии Троцкого, Коновальца, Бандеры.