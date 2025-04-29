"Человек словно растворился": свердловский контрактник бесследно исчез в зоне СВО

Боец-контрактник из Белоярского района Свердловской области бесследно исчез в зоне СВО. О ситуации рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, Дмитрий пропал без вести еще в январе прошлого года, однако за все это время семья бойца так и не смогла добиться от воинской части ни одного официального документа о его судьбе. Из-за этого жена уральца не получает положенного ей по закону денежного довольствия.

"Человек словно растворился", - констатировал Максим Иванов.

По его словам, родители сдавали ДНК, неоднократно писали и звонили в часть и другие инстанции. В итоге Минобороны сообщило, что Дмитрий числится пропавшим без вести, но в части так и не дали никакого официального ответа. Депутат направил документы в военную прокуратуру, где ему подтвердили нарушение со стороны командира воинской части.

"Однако на дворе почти май. Шестнадцатый месяц с момента, как боец пропал без вести. Но у семьи Дмитрия до сих пор нет официального извещения, до сих пор не назначены выплаты", - отметил Иванов и пообещал держать ситуацию на контроле.

Ранее он рассказывал о другом случае, когда участник СВО из Свердловской области два года не мог получить страховую выплату за ранение из-за опечатки.