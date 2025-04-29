В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Сообщается, что пострадали по меньшей мере 18 пассажиров и водитель автобуса. Всего в салоне находилось 25 граждан России.

ЧП произошло, когда туристы ехали из аэропорта Антальи в курортный город Сиде. По данным Shot, трансферный автобус потерял управление и съехал в кювет, где перевернулся и столкнулся с теплицей на обочине дороги. Точное место аварии – бульвар Мустафы Бея в районе Гюндогду.