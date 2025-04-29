В США конгрессмен высказался о вступлении Украины в НАТО

Американский конгрессмен Джо Уилсон высказался о вступлении Украины в НАТО. Он сделал это во время разговора с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

"Конгрессмен пытался убедить нашего "Петро Порошенко*", что Трамп – на стороне Украины, ведь это "он вооружал страну ракетами Javelin и остановил Северный Поток-2"", - пишут пранкеры в своём telegram-канале, где размещена видеоверсия разговора.

Они добавляют, что русофобия у Уилсона никуда не делась: он заявил, что демократы и республиканцы будут продолжать работать сообща в Конгрессе против нашей страны. Россию конгрессмен обозвал "заправочной станцией, маскирующейся под страну" и "помечтал о том, чтобы убрать из Сирии российские базы".

Также политик высказался о вступлении Украины в НАТО. Уилсон не согласился с Дональдом Трампом, который ранее счёл, что этой стране никогда не стать членом альянса.

"Я не согласен с этим. Мы никогда не могли представить, что Швеция откажется от 200 лет нейтралитета, чтобы стать частью НАТО", - сказал конгрессмен.

* внесён в РФ в список террористов и экстремистов