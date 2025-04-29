В Тюменском районе установили новый мемориал участникам Великой Отечественной войны

В деревне Решетникова Тюменского района установили новый мемориал участникам Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Как отметила глава Новотарманского сельского поселения Анастасия Москвина вопрос о замене памятника жители поднимали давно.

"Решили, что к юбилею Победы обновим мемориал. Средства выделила районная администрация, в марте на заседании местной думы одобрили макет будущего памятника. Получили поддержку жителей деревни, особенно рады были старожилы, люди, чьи семьи живут в Решетникова десятки, а то и сотни лет", - прокомментировала глава поселения Анастасия Москвина.

На новом обелиске высечены имена 17 жителей деревни, не вернувшихся с полей сражений, восемь из них — Решетниковы.

Жительница деревни Татьяна Решетникова отметила, что довольна новым памятником, он красивый. По ее словам, мемориал выглядит солидно и благородно.

В ближайшие дни будет завершено благоустройство территории вокруг мемориала: площадку заасфальтируют, сделают дорожку по лужайке до тротуара. Также будет принято решение - ставить ограждение вокруг мемориала или сделать живую изгородь. Решение будет принято с учетом мнения жителей Решетникова.