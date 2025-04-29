Блэкаут обойдется испанской экономике не менее чем в 1 миллиард евро

Отключение электроэнергии почти на сутки может обойтись экономике Испании не менее чем в 1 млрд евро. Суточный ВПП страны составляет около 4,1 млрд евро в день, около 575 млн евро из них приходится на промышленность, большая часть которой пострадала из-за блэкаута. Еще около 500 млн евро приходится на сферу услуг, которая также была вынуждена практически остановиться. И пока еще не подсчитаны потери из-за отключившейся техники, например, кондиционеров и холодильников, пишет испанское издание The Objective.