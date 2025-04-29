Губернатор Забайкалья раскритиковал работу патрулей, борющихся с поджигателями леса

Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что работу патрулей, которые борются против поджигателей леса, необходимо сделать более эффективной, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Мы слышим постоянно свидетельства жителей о том, что они видели умышленный поджог, который не объясняется необходимостью покоса травы или чем-то еще", - заявил губернатор на оперативном совещании.

По его мнению, это спланированные действия по организации лесных пожаров, но никто из этих злоумышленников не был пойман.

"Те, кто это делает, ни разу не попались, значит, наши патрули работают неэффективно. Необходимо технически лучше оснащаться, засады устраивать. Пока вся работа по поимке поджигателей оставляет ощущение безнаказанности", - сказал Осипов.

Ранее губернатор Забайкалья предложил новую меру борьбы с ландшафтными и лесными пожарами. Он предложил сделать работу постов и патрулей более эффективной, то есть технически усилить: поставить фотоловушки, которые круглосуточно будут фиксировать нарушения. В результате каждый поджигатель должен быть оштрафован и за ним организован дельнейший контроль. Министр природных ресурсов региона Павел Волжин предложил ограничить тех, кто был пойман на поджогах, в доступе к государственным программам или продлении охотничьей лицензии.

Напомним, в Забайкальском крае из-за природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 21 апреля глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье. Они провели оперативное совещание по обстановке в регионе, сложившейся в результате крупных природных пожаров.