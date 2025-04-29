На Ямале из-за непогоды закрыто движение по участку автодороги железнодорожной станции Ныда – Пангоды

На Ямале из-за неблагоприятных погодных условий с сегодняшнего дня временно закрыто движение по участку автодороги железнодорожной станции Ныда – Пангоды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ограничение движения действует до 15.00.

По информации ЕДДС: сегодня до конца дня и на протяжении всей ночи на Ямале ожидаются: сильный ветер с порывами 18–24 м/с и гололед. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными.