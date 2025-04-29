Осановская роща в Вологде преобразится к концу 2025 года

Осановская роща в Вологде приобретет современный и благоустроенный облик благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который по инициативе Президента вошел в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

«Продолжаем преображать нашу областную столицу, создаем здесь все больше современных, удобных и безопасных пространств для жизни и отдыха. Особое внимание уделяем развитию общественных территорий: начали реализовывать второй этап благоустройства Осановской рощи, которая в прошлом году стала победителем всероссийского голосования, набрав более 8,5 тысяч голосов. Это часть нашей масштабной программы развития города к его 880-летию, которое мы широко отпразднуем в 2027 году. Делаем нашу дорогую и любимую Вологду комфортнее, красивее и современнее», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Подрядчик уже приступил ко второй очереди работ по полномасштабному благоустройству Осановской рощи. Завершение работ запланировано на конец 2025 года. Специалисты сформируют планировку грунта, обустроят экотропы и подготовят зоны под детские и спортивные площадки.

Территорию рощи разделят на несколько тематических зон, выполненных в единой стилистике – для отдыха и спорта. Здесь появятся площадки для воркаута, пляжного волейбола и йоги, прорезиненные беговые дорожки, беседки для барбекю, зона с шезлонгами и гамаками, а также площадка для выгула собак.

Для комфорта местных жителей за счет средств областного бюджета благоустроят и прилегающую территорию. Отремонтируют улицу Молодежную на участке от улицы Поэта Романова до Новгородской: вместо грунтовки здесь появится асфальтовая дорога с тротуарами и современным освещением, а рядом с Осановской рощей – парковка.

Напомним, вологжане могут присоединиться ко Всероссийскому онлайн-голосованию «Формирование комфортной городской среды» и выбрать одну из 42 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях Вологодчины, которые будут преобразованы уже в 2026 году. Отдать свой голос может любой житель старше 14 лет до 12 июня на сайте: za.gorodsreda.ru.