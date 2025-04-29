29 Апреля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Осановская роща в Вологде преобразится к концу 2025 года

Осановская роща в Вологде приобретет современный и благоустроенный облик благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который по инициативе Президента вошел в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

«Продолжаем преображать нашу областную столицу, создаем здесь все больше современных, удобных и безопасных пространств для жизни и отдыха. Особое внимание уделяем развитию общественных территорий: начали реализовывать второй этап благоустройства Осановской рощи, которая в прошлом году стала победителем всероссийского голосования, набрав более 8,5 тысяч голосов. Это часть нашей масштабной программы развития города к его 880-летию, которое мы широко отпразднуем в 2027 году. Делаем нашу дорогую и любимую Вологду комфортнее, красивее и современнее», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Подрядчик уже приступил ко второй очереди работ по полномасштабному благоустройству Осановской рощи. Завершение работ запланировано на конец 2025 года. Специалисты сформируют планировку грунта, обустроят экотропы и подготовят зоны под детские и спортивные площадки.

Территорию рощи разделят на несколько тематических зон, выполненных в единой стилистике – для отдыха и спорта. Здесь появятся площадки для воркаута, пляжного волейбола и йоги, прорезиненные беговые дорожки, беседки для барбекю, зона с шезлонгами и гамаками, а также площадка для выгула собак.

Для комфорта местных жителей за счет средств областного бюджета благоустроят и прилегающую территорию. Отремонтируют улицу Молодежную на участке от улицы Поэта Романова до Новгородской: вместо грунтовки здесь появится асфальтовая дорога с тротуарами и современным освещением, а рядом с Осановской рощей – парковка.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Напомним, вологжане могут присоединиться ко Всероссийскому онлайн-голосованию «Формирование комфортной городской среды» и выбрать одну из 42 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях Вологодчины, которые будут преобразованы уже в 2026 году. Отдать свой голос может любой житель старше 14 лет до 12 июня на сайте: za.gorodsreda.ru.

Теги: георгий филимонов, осановская роща, благоустройство, экотропы


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